Britischer Premier Johnson muss sich am Abend einem Misstrauensvotum stellen

Bahn richtet Schienenersatzverkehr nach Zugunglück ein

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück in Burgrain werden die Bergungsarbeiten fortgesetzt. Ein weiterer Waggon wurde für den Abtransport vorbereitet. Experten der Münchner Staatsanwaltschaft ermitteln zur Unfallursache. Dazu werden unter anderem Radlager der entgleisten Wagen untersucht, um mögliche Defekte auszumachen. Die Deutsche Bahn hat mittlerweile auch einen Schienenersatzverkehr für die gesperrte Zugstrecke eingerichtet. Zwischen Oberau und Garmisch-Partenkirchen fahren nun Busse. Züge aus München wenden in Oberau, diejenigen aus Mittenwald kehren in Garmisch-Partenkirchen um. Die Autobahn A95 ist Richtung Süden weiterhin gesperrt. Am Freitag war der Zug entgleist, fünf Menschen kamen ums Leben, mindestens 40 wurden verletzt. Vermisst wird inzwischen niemand mehr. Am Abend findet in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Garmisch-Partenkirchen ein ökumenisches Gebet statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 11:00 Uhr