Britischer Premier Johnson ist zurück in der Downing Street

27.04.2020 12:00 Uhr

London: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Covid-19-Erkrankung hat der britische Premierminister Johnson die Bevölkerung aufgerufen, sich an die Einschränkungen zu halten. Es tue ihm Leid, dass er viel länger abwesend gewesen sei, als er gewollt habe. Er wisse, dass das Virus im ganzen Land Trauer bereite, doch Großbritannien werde aus der Krise gestärkt hervorgehen, so Johnson weiter. Er kündigte an, in den kommenden Tagen Lockerungen vorzustellen. Priorität habe aber, eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Großbritannien ist in Europa mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Mehr als 20.000 Infizierte sind gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 12:00 Uhr