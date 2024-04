Britischer Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot

Edinburgh: Der britische Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Wie die Universität Edinburgh mitteilte, starb er gestern im Altern von 94 Jahren. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch das nach ihm benannte Higgs-Boson, das umgangssprachlich auch aus "Gottesteilchen" bezeichnet wird. Higgs und andere Wissenschaftler hatten es in den 60er Jahren in der Theorie beschrieben - nachgewiesen wurde es erst 2012 am Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz. Das Higgs-Teilchen verleiht im sogenannten Standardmodell der Physik allen anderen Teilchen ihre Masse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 19:15 Uhr