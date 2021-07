Britischer Milliardär Branson absolviert erfolgreich Testflug ins All

EU und UN erinnern an Opfer des Massakers von Srebrenica

Brüssel: Die EU und die Vereinten Nationen haben an das Massaker von Srebrenica vor 26 Jahren erinnert. UN-Generalsekretär Guterres schrieb auf Twitter, der Genozid dürfe nie vergessen, geleugnet oder verherrlicht werden, Kriegsverbrechen seien inakzeptabel. Es gehe jetzt darum an einer friedvollen Zukunft für alle Menschen in der Balkanregion zu arbeiten, so Guterres. EU-Ratspräsident Michel sagte, die EU stehe an der Seite von Bosnien-Herzegowina. Dort haben heute tausende Menschen der Toten des Massakers gedacht. Am 11. Juli 1995 waren serbische Soldaten in Srebrenica einmarschiert und hatten mehr als 8.000 bosnische Muslime ermordet - vor allem Jungen und Männer. Noch immer sind nicht alle Leichen aus den Massengräbern identifiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2021 15:00 Uhr