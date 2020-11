Britischer Lockdown endet wie geplant kommende Woche

London: England beendet seinen Corona-Lockdown wie geplant in der kommenden Woche. Das hat der britische Premierminister Johnson am Abend in einer virtuellen Ansprache an das Parlament bestätigt. Geschäfte, Friseure und Fitnessstudios können nach seinen Worten ab dem 2. Dezember wieder öffnen. Auch gemeinsame Gottesdienste, Hochzeitsfeiern und Sportveranstaltungen im Freien werden wieder erlaubt. Die gegenteilige Entwicklung zeichnet sich in Luxemburg ab. Angesichts der hohen Corona-Infektionsrate will die dortige Regierung einen Teil-Lockdown bis Mitte Dezember verhängen. Der Plan sieht vor, dass Bars, Restaurants, Kinos und Fitnessstudios bis zum 15. Dezember geschlossen bleiben. Den Weihnachtsfeiern in Bethlehem drohen starke pandemiebedingte Einschränkungen. Das palästinensische Gesundheitsministerium plant unter anderem eine Zugangsbeschränkung für den Krippenplatz von maximal 50 Personen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 20:00 Uhr