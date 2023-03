Britischer König Charles III. ist zu Gast in Deutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wechselnd bewölkt, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und nur gelegentlich freundlich bei 9 bis 15 Grad. In der Nacht zeitweise Regen und Abkühlung auf 7 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Regen. Sonnige Abschnitte am ehesten in der Nähe der Alpen. Oft sehr windig. Höchstwerte 9 bis 16, in den Nächten 8 bis 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2023 11:45 Uhr