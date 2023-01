Britischer Gitarrist Jeff Beck ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen Berater von Biden entdecken weitere vertrauliche Dokumente

Washington: Medienberichten zufolge haben Berater von US-Präsident Biden in einem seiner Büros weitere vertrauliche Dokumente entdeckt. Der Geheimhaltungsgrad und der genaue Fundort seien aber noch unklar, so der Fernsehsender NBC. Biden zeigte sich überrascht von dem Fund und sagte volle Kooperation bei der Aufklärung zu. Bereits im November waren Geheimdokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in seinem früheren Büro gefunden worden. Brisanz erlangt der Fund, weil derzeit das US-Justizministerium den Umgang des früheren Präsidenten Donald Trump mit geheimen Unterlagen prüft.

