Britischer Gesundheitsminister tritt nach Verstoß gegen Corona-Regeln zurück

Kanzlerkandidaten diskutieren über Bundeswehreinsatz in Mali

Berlin: Einen Tag nach dem Anschlag auf deutsche Blauhelm-Soldaten in Mali sind die ersten Verwundeten zurück in Deutschland. Derweil wird in Berlin darüber beraten, wie es mit dem Einsatz in dem westafrikanischen Land weitergehen soll. Das war auch Thema bei einer Diskussionsrunde der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen, die die Münchner Sicherheitskonferenz und die ARD ausgerichtet habe. SPD-Kanzlerkandidat Scholz machte deutlich, dass er nichts von einem schnellen Abzug der Bundeswehr hält. Es könne nicht sein, dass man sich in einen gefährlichen Einsatz begibt, dann feststellt, dass er gefährlich ist und daraufhin sagt, das hatten wir uns nicht so gedacht, kritisierte Scholz. CDU-Kanzlerkandidat Laschet forderte eine flexible Bewertung der Lage in Mali. Der Bundeswehrverband verlangt, dass Deutschland bewaffnete Drohnen anschafft. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock erklärte, das sei auch für ihre Partei vorstellbar, wenn deutsche Soldaten bedroht seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 20:45 Uhr