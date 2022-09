Britischer Geheimdienst sieht vermehrt Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russischen Truppen konzentrieren sich nach Einschätzung britischer Geheimdienste derzeit verstärkt darauf, zivile Ziele in der Ukraine mit Langstreckenraketen anzugreifen. Angesichts der Rückschläge an der Front hätten sie sich darauf verlegt. Ziel sei es, die Bevölkerung zu demoralisieren, schreibt das Verteidigungsministerium in London in seinem aktuellen Kurzbericht zum Krieg. - Nach Angaben lokaler Behörden sind in der Süd- und Ostukraine erneut zahlreiche Gebäude und Versorgungseinrichtungen beschädigt worden. So seien etwa in den Städten Isjum und Tschuhujiw Wohn- und Geschäftsgebäude zerstört worden, außerdem Tankstellen und Produktionsanlagen, teilte der Gouverneur der Region Charkiw mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 19:00 Uhr