Britischer Filmemacher Alan Parker ist tot

London: Der britische Filmemacher Alan Parker ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit in London. Mit Filmen wie "12 Uhr Nachts - Midnight Express", "Fame" oder "Evita" war Parker vor allem in den 1970er und 80er Jahren erfolgreich. Der Drehbuchautor und Regisseur erhielt für seine Arbeit eine Vielzahl von Preisen. So wurde Parker unter anderem mit zehn Oscars und 19 British Academy Film Awards ausgezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 19:00 Uhr