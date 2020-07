Britischer Corona-Impfstoff zeigt positive Testergebnisse

Seehofer fordert Studie über Gewalt gegen Polizisten

München: Angesichts der nächtlichen Krawalle in Großstädten fordert Bundesinnenminister Seehofer eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte. Eine solche Studie müsse erfragen, was in Deutschland seit Längerem dazu geführt habe, dass die Polizei bis in wichtige Bereiche der Politik und der Medien hinein so beschimpft und verunglimpft wird. Das sagte Seehofer dem "Münchner Merkur". Notwendig sei die Rückkehr zu einem Grundkonsens in der Gesellschaft. Der laute: "Polizeibeamte handeln im Auftrag der Gemeinschaft. Die schlägt man nicht, bespuckt man nicht, beleidigt man nicht." Zuletzt hatte es in Frankfurt Angriffe auf Polizisten gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 00:00 Uhr