Britischer Brexit-Minister Frost tritt zurück

Steinmeier erinnert an Todesopfer vom Breitscheidplatz

Berlin: Am fünften Jahrestag des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird in der Hauptstadt heute der Todesopfer gedacht. Bundespräsident Steinmeier wird am Abend gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Müller eine Andacht in der Gedächtniskirche besuchen und eine Ansprache halten. Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei starben elf Menschen. Ein Mann erlag im Oktober den Spätfolgen. Auch den Fahrer des gestohlenen Lkws hatte Amri getötet. Nach Kritik von Angehörigen der Opfer kündigte Bundesjustizminister Buschmann mehr Unterstützung an. Zudem wolle die Bundesregierung den Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen würdiger und empathischer gestalten, erklärte der FDP-Politiker.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 08:00 Uhr