Britische Virus-Mutation ist womöglich tödlicher als gedacht

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Coronavirus-Mutation ist nach Angaben der Regierung in London möglicherweise tödlicher als frühere Virus-Varianten. Premierminister Johnson sagte, es gebe Hinweise, dass die Mutation nicht nur ansteckender sei, sondern auch mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht werden könne. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde die Variante mittlerweile in rund 60 Ländern nachgewiesen, auch in Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 03:00 Uhr