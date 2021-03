Britische Unternehmen können kostenlose Covid-Schnelltests beantragen

Merkel fordert Parität in allen Teilen der Gesellschaft

Berlin: Kanzlerin Merkel hat davor gewarnt, in der Corona-Pandemie in überwunden geglaubte Rollenmuster zurückzufallen. Mit Blick auf den anstehenden Weltfrauentag sagte sie in ihrem wöchentlichen Podcast, es seien wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meisterten. Im Gesundheitsbereich seien über 75 Prozent der Beschäftigten Frauen, aber nur knapp 30 Prozent in den Führungspositionen, bemängelte die Kanzlerin. Es könne nicht sein, dass Frauen unsere Gesellschaften maßgeblich trügen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt seien. Notwendig sei "Parität" in allen Bereichen der Gesellschaft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 12:45 Uhr