Britische Regierung will sich über Straßburger Urteile hinwegsetzen

Verdi fordert fast zehn Prozent mehr Geld für Lufthansa-Bodenpersonal

Berlin: Verdi fordert für rund 20 000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden einen Gehaltssprung. Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben für die Mitarbeiter 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro bei zwölf Monaten Laufzeit durchsetzen. Verhandlungsführerin Behle erklärte, nach drei Jahren Lohnverzicht zur Stabilisierung des Unternehmens in der Corona-Pandemie seien die Beschäftigten besonders hart von der hohen Inflation betroffen. Deshalb müsse es nun deutliche Lohnsteigerungen geben, um die Mitarbeiter bei der Lufthansa zu halten und neue zu gewinnen. Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, man müsse auch die Lage des Unternehmens betrachten. Angesichts hoher Schulden und wirtschaftlicher Risiken falle es schwer, Höhe und Laufzeit der Forderung nachzuvollziehen. Die erste Verhandlungsrunde soll am 30. Juni in Frankfurt stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 13:00 Uhr