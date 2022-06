Britische Regierung will Assange an USA ausliefern

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien ist bereit, den Wikileaks-Gründer Assange an die USA auszuliefern. Innenministerin Patel unterschrieb am Vormittag eine entsprechende Anweisung. Ihr Ministerium beruft sich dabei auf ein Gesetz, wonach eine Auslieferung angeordnet werden muss, wenn keine Gründe dagegen vorliegen. Assanges Anwälte haben bereits angekündigt, Einspruch einzulegen. Assange hatte 2010 geheime militärische Dokumente veröffentlicht. Diese sollen belegen, dass die USA im Irak Kriegsverbrechen begangen haben. Die Vereinigten Staaten werfen Assange wiederum Spionage vor. Sollte Großbritannien Assange tatsächlich in die USA ausgeliefern, drohen ihm dort bis zu 175 Jahre Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 14:00 Uhr