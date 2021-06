Britische Regierung prüft Weitergabe von Minsteriums-Video

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach dem Rücktritt des britischen Gesundheitsministers Hancock will die Regierung klären, wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera im Ministerium an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Hancock hatte gestern Abend sein Amt zur Verfügung gestellt. Die Boulevard-Zeitung "The Sun" hatte zuvor ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Hancock in seinem Büro eine Mitarbeiterin küsst. Der Minister hat damit gegen die Corona-Regeln verstoßen, die sein Ministerium erlassen hat. Die Opposition sieht weiteren Erklärungsbedarf: Sie will wissen, ob Hancock eine längere Affäre mit der Mitarbeiterin hat und sie möglicherweise deshalb eingestellt hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 15:00 Uhr