Britische Regierung prüft Weitergabe von Minsteriums-Video

Würzburg erinnert an die Toten der Messerattacke

Würzburg: Zwei Tage nach der Messerattacke wird in der unterfränkischen Stadt heute der Opfer gedacht. Am Nachmittag findet im Würzburger Kiliansdom eine ökumenische Gedenkfeier statt. BR24 überträgt die Veranstaltung ab 15 Uhr 30 live im Internet und auf der App. Derweil ist das Motiv des Täters weiter unklar - im Raum stehen etwa islamistisches Gedankengut, eine psychische Erkrankung oder Frauenhass. Ein Sprecher des Landeskriminalamts sagte, die Gegenstände, die in der Obdachlosenunterkunft des Angreifers gefunden wurden, würden derzeit ausgewertet. Das werde dauern, weil etwa Material in somalischer Sprache erst übersetzt werden müsse. Der 24-jährige Somalier sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte am Freitag drei Frauen getötet und sieben weitere Menschen verletzt, bevor er von der Polizei angeschossen und festgenommen wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 14:00 Uhr