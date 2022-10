Britische Regierung kassiert Steuersenkungen ein

Kanzler Scholz spricht im Atomstreit Machtwort

Berlin: Im festgefahrenen Streit über eine längere Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke hat Bundeskanzler Scholz entschieden. Er machte erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und ordnete an, dass alle drei Kraftwerke über das Jahresende hinaus am Netz bleiben. Bisher wollte die Regierung wegen des drohenden Strommangels nur die Meiler Isar 2 bei Landshut sowie Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg als Reserve vorhalten. Doch nach dem Willen des Kanzlers sollen nicht nur die beiden AKW bis maximal Mitte April weiterlaufen, sondern auch das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen. Der Kanzler hofft damit, den Konflikt zwischen seinen beiden Koalitionspartnern zu befrieden. Die Grünen hatten erst am Freitag bei ihrem Parteitag deutlich gemacht, dass sie nur einen Reservebetrieb der beiden süddeutschen Atommeiler wollen. Die FDP hingegen verlangt einen Weiterbetrieb aller drei AKW bis mindestens 2024.

