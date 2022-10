Britische Regierung kassiert Steuersenkungen ein

Eurowings will trotz Pilotenstreiks kein neues Angebot vorlegen

Berlin: Die Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sind in ihren für drei Tage angekündigten Streik getreten. Allein am Flughafen Düsseldorf wurden über 50 Verbindungen annulliert, München meldete zwanzig Ausfälle. Dutzende Flüge wurden auch an den Airports Köln, Hamburg, Stuttgart und Berlin gestrichen. In Nürnberg gab es keine Einschränkungen. Eurowings erklärte inzwischen, sein Angebot nicht nachbessern zu wollen. Der Finanzchef der Airline, Duve, sagte, die Firma sei an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen. Er forderte die Pilotengewerkschaft Cockpit auf, auf dieser Basis an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 15:00 Uhr