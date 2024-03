Britische Prinzessin Kate gibt Krebs-Erkrankung bekannt

London: Die britische Prinzessin Kate hat Krebs. Das hat die Ehefrau von Englands Thronfolger William am Abend in einer Videobotschaft mitgeteilt. Sie habe deswegen eine Chemotherapie begonnen. Das sei natürlich ein großer Schock gewesen, sagte die 42-Jährige. Es gehe ihr "gut" und sie werde bereits wieder "kräftiger", betonte die Prinzessin. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gegeben. Die Schwiegertochter von König Charles dem Dritten, der ebenfalls wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, nimmt seit Längerem keine öffentlichen Termine wahr. Kate war Mitte Januar am Bauch operiert und anschließend zwei Wochen lang behandelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 20:00 Uhr