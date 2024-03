Britische Prinzessin Kate bekommt viel Zuspruch nach Krebsdiagnose

London: Prinzessin Kate bekommt nach Bekanntmachung ihrer Krebsdiagnose viel Zuspruch aus aller Welt. An den Palästen Windsor und Kensington bekundeten Menschen ihre Anteilnahme. Politiker aus mehreren Staaten übermittelten Genesungswünsche, unter ihnen US-Präsident Biden und Frankreichs Präsident Macron. Biden schrieb, er werde gemeinsam mit seiner Frau wie Millionen andere für Kates vollständige Genesung beten. In den britischen und vielen sozialen Medien, die in den vergangenen Wochen über Kates Gesundheitszustand spekuliert hatten, herrscht nun ein Ton der Anteilnahme vor. Die Frau von Prinz William hatte die Öffentlichkeit gestern über die Krebsdiagnose informiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 16:00 Uhr