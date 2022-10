Britische Premierministerin lehnt Rücktritt ab

Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Premierministerin Truss will trotz massiven Drucks auch aus den eigenen Reihen nicht zurücktreten. Vor dem Parlament sagte sie wörtlich "ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin." Nach der Aufregung um ihre Steuerpläne musste Truss dem Unterhaus heute Rede und Antwort stehen. Das Steuersenkungspaket der Tory-Vorsitzenden hatte wegen fehlender Gegenfinanzierung zu Turbulenzen an den Finanzmärkten und zu großem Unmut auch in der eigenen Partei geführt. Truss, die erst wenige Wochen im Amt ist, entließ zunächst Finanzminister Kwarteng. Der Nachfolger, Ex-Außenminister, Hunt kippte das Finanzpaket dann vollständig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2022 18:15 Uhr