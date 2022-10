Britische Premieministerin Liz Truss hat ihren Rücktritt erklärt

Nachrichtenarchiv - 20.10.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück. Dies hat sie vor wenigen Minuten vor ihrem Amtssitz in 10 Downing Street bekannt gegeben. Sie habe ihre Entscheidung König Charles III. mitgeteilt, sagte Truss in London. Bis ein Nachfolger gefunden ist, will sie im Amt bleiben. Truss ist erst seit sechs Wochen Premierministerin, war zuletzt aber stark unter Druck geraten. Ihre geplanten Steuersenkungen hatten für Aufruhr an den Finanzmärkten gesorgt. In der Folge trat der Finanzminister zurück. Gestern war auch die Innenministerin im Kabinett Truss zurückgetreten. Wer neuer Premierminister wird, ist zur Stunde völlig unklar. Eine Entscheidung soll laut Truss in den nächsten Wochen fallen.

