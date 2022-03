Britische Polizei stellt erste Bußgeldbescheide in Partygate-Affäre zu

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Polizei hat in der sogenannten Partygate-Affäre die ersten Bußgeldbescheide an Gäste ausgestellt. Demnach ging die Post an rund 20 Teilnehmer, die mutmaßlich eingestanden haben, bei den Veranstaltungen gewesen zu sein. Premier Johnson soll noch nicht unter den Empfängern sein. Ihm sowie mehreren Ministern und Regierungsbeamten wird vorgeworfen, gemeinsam gefeiert zu haben, obwohl das Land zu der Zeit jeweils im Corona-Lockdown war und strenge Kontaktbeschränkungen galten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 18:00 Uhr