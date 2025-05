Britische Polizei nimmt mehrere Iraner wegen Terrorverdachts fest

London: Die Polizei in Großbritannien hat sieben Iraner wegen Terror-Verdachts festgenommen. Sie sollen einen Anschlag auf ein Gebäude in London geplant haben. Nach Polizeiangaben wurde noch ein weiterer Mann festgesetzt, dessen Nationalität unklar ist. Mit den Festnahmen wurden zwei Ermittlungsverfahren zusammengeführt. Darüberhinaus durchsuchte die Polizei mehrere Anwesen in London, Manchester und Swindon. Innenministerin Cooper sprach von schwerwiegenden Vorfällen. Nähere Angaben machte sie nicht. Laut Polizei stecken die Ermittlungen noch in den Anfängen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 16:00 Uhr