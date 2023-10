Britische Polizei meldet Großeinsatz gegen Drogenbanden

Coventry: Bei einem Großeinsatz gegen Drogenbanden in England und Wales hat die Polizei binnen einer Woche mehr als 1.600 Verdächtige festgenommen. Wie das Innenministerium in London mitteilte, wurden außerdem knapp 1,4 Millionen Euro Bargeld, 100 Kilogramm Cannabis sowie Hunderte Waffen sichergestellt. Weiter hieß es, man habe mehr als 700 Opfer, unter ihnen 58 Minderjährige, in Sicherheit gebracht. Die als "county lines" bezeichneten Gangs missbrauchen oft Minderjährige als Drogen-Lieferanten oder nutzen Wohnungen ihrer Opfer als Lagerstätten für Drogen oder Bargeld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 07:00 Uhr