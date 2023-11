Britische Polizei meldet Festnahme nach Tod eines Eishockeyprofis

Sheffield: Im Zusammenhang mit dem Tod des Eishockey-Profis Adam Johnson meldet die britische Polizei eine Festnahme. Es bestehe der Verdacht auf Totschlag, teilte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire mit. Angaben über die Identität des Verdächtigen machten die Ermittler nicht. Johnson hatte bei einem Eishockeyspiel in Großbritannien Ende Oktober tödliche Verletzungen erlitten. Er war von einer Kufe am Hals getroffen worden. Nach dem Vorfall hat die Deutsche Eishockeyliga beschlossen, das Tragen eines Halsschutzes für Spieler zur Pflicht zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 23:00 Uhr