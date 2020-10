Britische Polizei entdeckt Cannabisfarm in Nachtclub

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Coventry: Die britische Polizei hat in einem ehemaligen Nachtclub der mittelenglischen Industriestadt eine große Cannabis-Farm ausgehoben. Die entdeckten Pflanzen haben einen Wert von umgerechnet mehr als 1,1 Millionen Euro. Die Cannabis-Farm war in dem dreistöckigen Gebäude hinter mehreren Sicherheitstüren verborgen. Die Polizei nahm bei der Aktion drei Männer fest - einer von ihnen wird in Deutschland wegen mehrerer Raubdelikte gesucht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.10.2020 22:15 Uhr