Britische Künstler protestieren gegen KI-Gesetz

London: Britische Musiker protestieren mit einem stillen Album gegen ein geplantes Gesetz der Regierung in London. An der Aktion beteiligt haben sich unter anderen Elton John, Paul McCartney und Annie Lennox. Zu hören ist in dem Album keine Musik, sondern nur die Stille in leeren Aufnahmeräumen. Damit wehren sich die Künstler gegen einen Gesetzentwurf zur künstlichen Intelligenz. Demnach dürfen KI-Modelle mit Musik trainiert werden, falls deren Urheber nicht ausdrücklich widersprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2025 14:45 Uhr