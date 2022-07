Britische Konservative wollen Johnson-Nachfolge bald regeln

Fliegerbombe im Landkreis Günzburg gefunden

Günzburg: Bei Baggerarbeiten ist im Landkreis Günzburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe liege auf dem "Areal Pro" in Leipheimund soll am heutigen Dienstag entschärft werden, teilte die Polizei mit. Anwohner müssen daher am frühen Vormittag ihre Häuser verlassen; Betriebe ihre Arbeit einstellen. Eine nahegelegene Grundschule bleibt heute geschlossen. Eine Notunterkunft wird eingerichtet. Derzeit besteht laut Polizei keine Gefahr für die Bevölkerung. - Erst im Juni wurden zwei Bomben in der Nähe der A8 bei Günzburg kontrolliert gesprengt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2022 19:15 Uhr