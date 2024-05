Britische Konservative verlieren Kommunalwahl

London: Die britischen Konservativen haben bei den gestrigen Kommunalwahlen deutliche Verluste eingefahren. Laut ersten Ergebnissen gewann die oppositionelle Labour-Partei Mehrheiten in Stadträten, in denen sie seit Jahrzehnten in der Opposition war. Nach Auszählung etwa eines Viertels der knapp 2.700 zur Wahl stehenden Sitze verloren die Tories 115 Mandate, während Labour 60 erobern konnte. Auch für London wird ein Sieg von Labour-Bürgermeister Sadiq Khan erwartet. Die Wahl galt auch als Stimmungstest für die Parlamentswahl, die spätestens im Januar ansteht. Umfragen sehen Labour weit vor den Tories unter Premierminister Sunak.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 10:00 Uhr