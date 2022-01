Britische Kliniken rufen wegen Omikron Katastrophenfall aus

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien haben mehrere Klinikstiftungen wegen eklatanter Personalausfälle durch Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Laut BBC haben sich bisher mindestens sechs Stiftungen, zu denen teils mehrere Krankenhäuser gehören, zu diesem Schritt entschlossen. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen davon ausgehen, dass notwendige Behandlungen nicht mehr gewährleistet sind. Allein England und Schottland hatten gestern fast 160.000 Neuinfektionen gemeldet, die Dunkelziffer könnte wegen der Feiertage noch sehr viel höher sein. Auch in anderen Ländern steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen dramatisch. In den USA sind innerhalb eines Tages mehr als eine Million Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität ist das ein weltweiter Höchststand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 16:00 Uhr