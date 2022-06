Britische Justiz macht Weg für Abschiebeflüge nach Ruanda frei

Das Wetter in Bayern: In der Nacht aufklarend, Abkühlung auf 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar und Temperaturrückgang auf 12 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen oft freundlich, besonders morgen und am Mittwoch viel Sonnenschein. Am Fronleichnamstag in Süd- und Ostbayern Schauer- und Gewitterneigung. Tageshöchstwerte morgen 21 bis 26, in den folgenden Tagen 25 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 20:00 Uhr