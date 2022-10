Britische Innenministerin ist offenbar zurückgetreten

Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Innenministerin Braverman ist zurückgetreten. Das berichten die BBC und mehrere andere britische Medien. Über die Gründe ist noch nichts bekannt. Der Schritt dürfte Premierministerin Truss verstärkt unter Druck setzen. Auf Rücktrittsforderungen hat sie heute mit dem Hinweis reagiert, sie sei eine Kämpferin und keine Drückebergerin. In der Kritik steht Truss wegen ihrer Steuerpläne, die kurz nach ihrer Ankündigung zurückgenommen wurden. Die Pläne hatten heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Erst am vergangenen Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwarteng entlassen und durch den früheren Außenminister Hunt ersetzt.

