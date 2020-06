Britische Fluggesellschaften klagen gegen Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien klagt die Luftfahrtbranche gegen die Quarantänepflicht für Reisende. Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und Easyjet befürchten "verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus" - so wörtlich - und sehen Tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Sie fordern eine Eilentscheidung der Justiz. Seit Montag müssen sich Passagiere, die ins Land einreisen, für 14 Tage in Quarantäne begeben. Innenministerin Patel zufolge soll so eine zweite Welle an Coronavirus-Infektionen verhindert werden. Doch Kritiker bezweifeln, ob die Maßnahme dazu wirklich geeignet ist. Selbst innerhalb der konservativen Regierungspartei ist sie heftig umstritten. Großbritannien ist 41.000 Corona-Toten eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 12:00 Uhr