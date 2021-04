Britische Corona-Mutation ist auch in Bayern auf dem Vormarsch

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Die britische Variante des Corona-Virus ist auch in Bayern weiter auf dem Vormarsch. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet, sind mittlerweile 72 Prozent der Corona-Patienten in Bayern mit der Variante B1.1.7 infiziert. Mitte Februar hatte der Anteil noch bei 22 Prozent gelegen. Unter allen in Bayern festgestellten Mutationen findet sich inzwischen fast ausschließlich B1.1.7. Sie gilt als deutlich ansteckender als der ursprüngliche Corona-Erreger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.04.2021 18:45 Uhr