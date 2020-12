Britische Armee schickt mehr Helfer nach Dover

Papst und Bundespräsident appellieren an Solidarität

Rom: Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft die Menschen zur Solidarität in der Corona-Pandemie aufgerufen. Angesichts einer Herausforderung, die keine Grenzen kennt, könne man keine Barrieren errichten, sagte der Papst. Nach seinen Worten müssen alle Menschen auf der Welt Zugang zu einem Corona-Impfstoff bekommen. Wegen der Pandemie verkündete Franziskus den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" im Apostolischen Palast. Den Petersplatz hatten Polizisten weitläufig abgesperrt, um Menschenansammlungen zu verhindern. In Deutschland rief Bundespräsident Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache die Bürger zu Zuversicht für das kommende Jahr auf. Als einen Grund dafür nennt er die Corona-Impfung, die übermorgen starten soll. Der Bundespräsident dankte auch allen, die in der Krise für andere Menschen da sind wie Ärztinnen, Pfleger und Erzieher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 21:00 Uhr