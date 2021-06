Briten widersprechen Meldungen über Beschuss eines Kriegsschiffs

Das Wetter: Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kommt es von Süden her zu teils kräftigen Regenfällen und Gewittern, lokal sind Hagel, Platzregen und Sturmböen möglich. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern örtlich in Südbayern. Es kühlt auf 16 bis 11 Grad ab. Morgen und übermorgen ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Örtlich Regen und Gewitter. Am Samstag meist freundlich und trocken. Höchstwerte zwischen 18 und 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 21:00 Uhr