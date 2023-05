Briten sind am Sonderfeiertag zur Hilfe für andere aufgerufen

Kurzmeldung ein/ausklappen In Deutschland wird an Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert

Berlin: Mit Gedenkveranstaltungen wird heute und morgen vielerorts in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. In Berlin sind mehrere Kundgebungen an den Sowjetischen Ehrenmalen und am Brandenburger Tor geplant. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 15-hundert Beamten im Einsatz. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner wird gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter an einem Gedenkakt an der Gedenkstätte Neue Wache teilnehmen. Die Wehrmacht hatte am 8. Mai 1945 gegenüber den Alliierten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich kapituliert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 08:00 Uhr