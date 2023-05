Briten sind am Sonderfeiertag zur Hilfe für andere aufgerufen

Meldungsarchiv - 08.05.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Nach zwei Tagen Feierlichkeiten rund um die Krönung von Charles dem Dritten und seiner Frau Camilla sind die Briten heute zu ehrenamtlichen Engagement aufgerufen. Der heutige Sonderfeiertag anlässlich der Krönung steht unter dem Motto "Help out" und soll genutzt werden, um der Gemeinschaft in der zusätzlichen freien Zeit etwas Gutes zu tun. Auch Mitglieder der Royal Family werden an verschiedenen Orten des Vereinigten Königreichs für den guten Zweck mit anpacken. Gestern Abend haben rund 20-tausend Menschen das Königspaar bei einem Konzert auf dem Gelände von Schloss Windsor gefeiert. Operngrößen wie Andrea Bocelli wechselten sich dabei mit Popstars wie Lionel Richie und Katy Perry sowie einem aus mehreren Hundert Stimmen bestehenden Krönungschor ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 08:00 Uhr