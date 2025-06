Briten feiern Geburtstag von König Charles III.

London: In Großbritannien findet heute die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag - er wird 77. Die Militärparade wird aber immer im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 04:00 Uhr