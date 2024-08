Brite Lando Norris gewinnt Formel-1-Rennen in den Niederlanden

Zandvoort: Der britische Formel-1-Fahrer Lando Norris hat am Nachmittag den Großen Preis der Niederlande gewonnen. Er siegte vor Weltmeister Max Verstappen und dem Monegassen Charles Leclerc. Verstappen hat es damit nicht geschafft, in seinem Heimrennen in die Erfolgsspur zurückzukehren. Der Niederländer ist seit fünf Rennen ohne Sieg.

