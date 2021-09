Brinkhaus wird als Unions-Fraktionschef gewählt und will es bleiben

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Brinkhaus ist im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion mit großer Mehrheit bestätigt worden. Allerdings wurde er nicht wie üblich für ein Jahr, sondern bis Ende April 2022 gewählt. In der anschließenden Pressekonferenz sagte Brinkhaus, er habe Spaß an seiner Arbeit und wolle sie auch nach April fortsetzen. Die kürzere Amtszeit ist auf Drängen von Unions-Kanzlerkandidat Laschet zustande gekommen. Sie gibt der Union die Möglichkeit, sich nach der Regierungsbildung gegebenenfalls neu in der Fraktion aufzustellen. Brinkhaus machte am Abend deutlich, dass er sich auch den Posten des Oppositionsführers zutraut. In den ARD-Tagesthemen sagte Brinkhaus zudem, dass Laschet nicht als Fraktionschef kandidieren werde, sollte die Union in die Opposition gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 23:00 Uhr