Brinkhaus will sich in K-Frage nicht auf Laschet festlegen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Entscheidung, wer als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen geht, könnte nach Ansicht von CSU-Chef Söder schon in dieser Woche fallen. Spätestens in zehn Tagen sollten sich CDU und CSU verständigt haben, ob er oder CDU-Chef Laschet antritt, sagte Söder im ZDF. Zugleich betonte er, es müsse ein gemeinsamer Beschluss sein. Beide müssten danach eng zusammenarbeiten. Unions-Fraktionschef Brinkhaus wollte sich heute Früh auf keinen Bewerber festlegen. "Wir haben zwei gute Kandidaten, wir haben ein Luxusproblem, sagte Brinkaus im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Der CSU-Europapolitiker Ferber geht davon aus, dass es schon heute Vormittag eine Vorentscheidung gibt, wenn Präsidium und Vorstand der CDU tagen. Die CSU-Gremien kommen am Nachmittag zusammen. Söder und Laschet hatten sich gestern offiziell zu einer Kandidatur bereit erklärt. Söder sagte im BR-Fernsehen, in der schwierigen Zeit könne man nicht nur von Verantwortung reden, man müsse sie auch annehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 08:00 Uhr