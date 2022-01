Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz auf Fraktionsvorsitz

Nachrichtenarchiv - 27.01.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Brinkhaus verzichtet zugunsten des designierten CDU-Chefs Friedrich Merz auf eine erneute Kanidatur für die Fraktionsspitze. Das hat Brinkhaus soeben in einem Schreiben an Abgeordnete von CDU und CSU angekündigt. Als Termin für die Wahl eines neuen Fraktionschefs schlägt Brinkhaus den 15. Februar vor. Nach der Wahl von Merz zum CDU Chef durch eine Urwahl der Mitglieder und die Bestätigung durch einen digitalen Parteitag war mit dem Schritt an die Spitze der Fraktion gerechnet worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.01.2022 19:30 Uhr