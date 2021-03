Brinkhaus verlangt Niederlegung der Bundestagsmandate von Nüßlein und Löbel

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Schutzmaskenaffäre wächst der Druck auf die Unions-Abgeordneten Nüßlein und Löbel. Unionsfraktionschef Brinkhaus hat die Abgeordneten zur sofortigen Niederlegung ihrer Bundestagsmandate aufgefordert. Brinkhaus sagte in der ARD, es könne nicht sein, dass sich Abgeordnete in der schwersten Krise des Landes bereicherten. Er schließt nicht aus, dass es noch mehr solcher Fälle in den eigenen Reihen gibt. Grundlegende Konsequenzen forderte auch CSU-Chef Söder. Er erklärte auf Twitter, alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen. Die Unionsabgeordneten Nüßlein und Löbel haben zwar angekündigt, im September nicht mehr zur Bundestagswahl anzutreten, wollen aber in den nächsten Monaten noch im Parlament bleiben. Gegen Nüßlein wird von der Münchner Generalstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Sein Anwalt spricht von einer öffentlichen Vorverurteilung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 06:00 Uhr