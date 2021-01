Brinkhaus spricht sich für umfassenden Lockdown aus

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie hat sich Unionsfraktionschef Brinkhaus dafür ausgesprochen, die Maßnahmen noch einmal deutlich zu verschärfen. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert ihn mit den Worten: "Jetzt lieber einmal richtig anstatt eine Endlosschliefe bis in den Sommer hinein". Brinkhaus verwies vor allem auf die Gefahr durch neue Virus-Varianten. Der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, warnte hingegen vor einer Überreaktion. Der "Rheinischen Post" sagte der Wirtschaftsforscher, eine Verlängerung des aktuellen Lockdown sei wohl unvermeidlich. Aber die Politik müsse aufpassen, dass sie nicht in Aktivismus abdrifte und bei einer Verschärfung die Versorgungslage der Bevölkerung gefährde. Das Bundesinnenministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach wegen der Corona-Pandemie erneut Grenzkontrollen zu den europäischen Nachbarstaaten im Gespräch sind. Ein Sprecher von Minister Seehofer sagte der Zeitung "Die Welt", derzeit gebe es dazu keine Überlegungen. Auch wegen der engen Verzahnung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den Grenzregionen gelte es, einen solchen Schritt zu vermeiden.

