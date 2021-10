Brinkhaus ruft Union zu Geschlossenheit auf

Habeck wirbt für Ampel-Sondierungspapier

Berlin: Zu Beginn des Grünen-Länderrats hat Co-Parteichef Habeck das Ampel-Sondierungspapier verteidigt. Habeck bedauerte, dass es nicht gelungen sei, etwa Steuererhöhungen für Reiche oder ein Tempolimit durchzusetzen. Allerdings seien viele andere Punkte in das Sondierungspapier geflossen, die dafür sprächen, in Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP einzutreten. Die Grünen - so Habeck weiter - befänden nun in einer Phase, in der nicht mehr nur Papiere für Parteitage geschrieben würden und Politik betrachtet und kommentiert werde, sondern, wo man die Chance bekomme, Wirklichkeit zu gestalten. Für diese Verantwortung sei man angetreten, so Habeck. Noch am Nachmittag sollen die Delegierten entscheiden, ob die Grünen in Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP eintreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 14:30 Uhr