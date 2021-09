Brigadegeneral Meyer übernimmt Kommando der Eliteeinheit KSK

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Calw: Beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr hat es einen Führungswechsel gegeben. Brigadegeneral Ansgar Meyer übernahm bei einem Appell in Calw das Kommando über den etwa 1.500 Männer und Frauen zählenden Verband. Er löst in dieser Funktion turnusgemäß Brigadegeneral Markus Kreitmayr ab. Dieser hatte nach einer Reihe rechtsextremistischen Vorfälle einen Reformprozess eingeleitet, war dann aber wegen einer Sammelaktion für gehortete Munition in die Kritik geraten. Im vergangenen Jahr löste Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Kompanie des KSK auf und leitete eine Umstrukturierung ein. - Das KSK ist unter anderem für Aufgaben wie der Befreiung verschleppter Deutscher im Ausland zuständig und war zuletzt bei der Luftbrücke in Kabul im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 21:00 Uhr